Déclaration officielle de France Amérique Latine (FAL 33)

L’assemblée générale du Comité Bordeaux-Gironde de France Amérique latine (FAL 33), réunie le vendredi 30 juin 2017 déclare son soutien au gouvernement élu du Venezuela et sa solidarité avec le peuple vénézuélien dans le moment grave que traverse le pays.

FAL 33 dénonce le coup d’état en marche de l’opposition vénézuélienne et condamne les exactions de groupes de manifestants armés et violents qui ont déjà coûté la vie à des dizaines de personnes innocentes.

FAL 33 condamne la « guerre de basse intensité » que mène l’opposition contre la société vénézuélienne et qui se traduit par contre l’organisation de la pénurie de biens de consommation dans les quartiers populaires, l’attaque systématique des représentants des forces de l’ordre et des institutions de l’État, le saccage de biens publics, l’attaque de maternités, le pillage de commerces, les assassinats, le lynchage de supposés « chavistes », les agressions de journalistes et autres agissements non conformes à toute démocratie.

L’assemblée générale de FAL 33 salue le courage et la résistance du peuple qui défend, dans la rue et dans les quartiers, la construction de la démocratie par des manifestations pacifiques.

FAL 33 déplore que la majorité des grands médias occidentaux se fassent le relais des mensonges et de la campagne de dénigrement orchestrés par les médias vénézuéliens d’opposition.

Bordeaux, le 30 juin 2017

FAL 33

URL de cet article : http://wp.me/p2ahp2-2Pu

Publicités