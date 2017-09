Contre qui se bat la révolution?

La révolution a devant elle un adversaire politique national en faillite : pas de leadership populaire, des élections primaires tristes, solitaires et ultimes, des partis à couteaux tirés, une absence de discours national, des dirigeants dont les incohérences sont condamnées par leur base sociale, des scènes qui frisent le ridicule. Une droite tragi-comique qui ne prête pas à rire avec son solde de morts. La seule tentative d’insurrection d’avril à juillet a fait 159 victimes, sans parler de toutes les formes de violence, avec une prédilection pour brûler vifs les chavistes ou les pauvres.

Un tel tableau est une évidence pour tous, à l’intérieur du pays comme à l’extérieur. En premier lieu pour la droite elle-même qui a concentré son initiative à parcourir l’Europe et les Etats-Unis pour obtenir- mendier est le mot qui apparaît parfois- des appuis diplomatiques et de plus fortes sanctions économiques. Les résultats sont visibles sur les photos avec Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mariano Rajoy, dans les déclarations de Benjamin Netanyahu et, surtout, dans toute l’offensive publique étasunienne, qu’il s’agisse de la tournée latino-américaine du vice-président ou des déclarations de Donald Trump.

Le dernier évènement a été le discours de Trump devant l’Organisation des Nations Unies (ONU) où il qualifia le Venezuela de « dictature socialiste » à classer parmi les « régimes qui sont les fléaux de la planète » – brandissant la menace de « nouvelles mesures » et en appelant à l’action internationale. De nouvelles mesures, c’est-à-dire, de nouvelles attaques, ce qui signifie approfondir celles qui ont déjà été prises dans le domaine économique, qui ont pour objectif d’encercler l’économie vénézuélienne, de la bloquer, et de la pousser à la cessation de paiement.

Des sanctions, ce qui signifie aussi l’utilisation de la force. Les déclarations de Trump à propos de la possibilité d’intervenir militairement contre le Venezuela datent de quelques semaines seulement. Il a été dit que ce ne serait pas comme un épisode du Vengeur Captain America ni comme le débarquement en Irak – du moins est-ce l’hypothèse la plus improbable- mais il y a des signes qui indiquent que la variable armée est en marche.

En premier lieu, la nouvelle configuration interne avec l’extension des paramilitaires, des actions comme les assauts lancés contre des casernes, des commandos de jeunes entraînés aux affrontements de rue et au maniement d’armes de fabrication artisanale et d’armes de guerre. A combien évaluer ces forces et leurs possibilités d’action sur le terrain ? Cela reste à voir au cas où cette option serait activée.

En second lieu, des mouvements comme l’exercice militaire « L’Amérique Unie » sous la direction des Etats-Unis, qui doit avoir lieu à la frontière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou. Une attaque contre le Venezuela pourrait provenir de la frontière amazonienne du sud, de la frontière andine- base arrière et tête de pont paramilitaire- avec la Colombie, de la zone maritime du Nord. L’évolution de ces possibilités, lointaines mais de plus en plus proches, est en lien avec les négociations et les pressions exercées sur les gouvernements subordonnés du continent. Avant les déclarations à l’ONU, Trump avait rencontré les présidents de la Colombie, du Brésil et du Panama. La conspiration est au grand jour.

Les Etats-Unis ont toutes les variables en main. Elles peuvent être activées selon le cours des évènements, la nécessité d’influer sur leur développement –l’accélérer, par exemple- les conditions et les divergences à l’intérieur des facteurs de pouvoir de l’empire lui-même, ainsi que les alliances économiques, politiques et militaires que Nicolas Maduro pourrait déployer, en particulier avec la Russie et la Chine. Une chose est claire : la révolution se bat contre les Etats- Unis et les grandes entreprises pétrolières qui opèrent dans l’ombre. La bataille du Venezuela est une partie du conflit géopolitique mondial.

“Si vous me demandez qui est l’ennemi de la paix et de la souveraineté du Venezuela, je vous réponds Mister Trump, mais si vous me demandez quel est le pire ennemi et le plus dangereux pour l’avenir du Venezuela, je vous réponds, moi, la bureaucratie, la corruption, l’indolence, les malfaiteurs et les malfaitrices qui sont à la tête de charges publiques et ne respectent pas le public (…) ceux qui ont des charges publiques et se consacrent à voler le peuple, c’est contre eux que nous devons mener une bataille sans merci. »

Telles furent les paroles de Maduro le jour même des déclarations de Trump à l’ONU. Il les prononça à la fin de la mobilisation anti-impérialiste qui se tint à Caracas dans le cadre du sommet de la solidarité internationale. Ce furent les plus applaudies de son discours, signe évident –un de plus- que la corruption est l’un des débats les plus urgents à l’intérieur de la révolution. Ce n’est pas la première fois que le président l’aborde, elle avait aussi figuré dans son discours devant l’Assemblée Constituante de la Nation (ANC) ces jours derniers.

Il s’agit d’un sujet qui commence à prendre de la place dans la parole publique. Cela est dû à la gravité du problème, à l’urgence des temps, à leur complicité avec la situation de guerre/crise économique, aux épisodes politiques récents, en particulier le cas du Procureur Général. Il ne semble pas possible de trouver une solution à l’actuelle situation économique et politique sans s’attaquer à la corruption qui semble avoir gagné du terrain de façon transversale. Elle est présente, par exemple, dans le pouvoir judiciaire, dans la Ceinture Pétrolifère de l’Orénoque, dans l’assignation de devises pour les importations.

Pareils cas ont émergé des enquêtes lancées depuis le Bureau du nouveau Procureur Tarek William Saab. Le bilan de la situation de ce pouvoir public révèle que, pendant dix années, une mafia s’est constituée en son sein. C’est-à-dire, depuis 2007, alors que Hugo Chávez était président et que les principales variables de la révolution étaient en plein développement. Les racines de la corruption sont profondes, elles expliquent en partie pourquoi, par exemple, la production nationale n’atteint pas son développement, ou pourquoi il n’y a pas eu de prisonniers au cours des trois mois d’insurrection et qu’il a fallu recourir à des jugements militaires.

Plus encore : c’est l’un des points de connexion entre l’ennemi extérieur et l’ennemi intérieur. La stratégie d’attaque économique œuvre pour créer et étendre des foyers de corruption à des secteurs et des territoires centraux de l’économie afin de saboter, freiner et casser. C’est le cas du pétrole, où l’objectif -dans un scénario de bas prix qui se maintient depuis 2014- est l’effondrement de l’industrie à travers la réduction de la production. Dans le cas du Venezuela où le pétrole assure environ 95% du revenu du pays, cela reviendrait à asphyxier encore plus les possibilités économiques pour importer et produire.

C’est là aujourd’hui, l’un des principaux fronts de la révolution. C’est un combat complexe, en raison des ramifications qui existent à l’intérieur de l’Etat, des espaces de direction, car s’attaquer à la corruption signifie déclencher des mouvements à l’intérieur du processus qui, c’est bien connu, sont ensuite utilisés par les Etats-Unis qui dispensent bénédiction et protection aux traitres et aux corrompus.

La conclusion est la simultanéité de la lutte : on ne peut combattre sur le front extérieur et geler la lutte interne, laquelle à son tour est liée à la lutte externe. La révolution doit affronter l’empire, la trahison et l’histoire. Chávez l’avait bien dit : ce n’est pas un chemin de roses qui s’ouvre à nous.

Marco Teruggi / Photo: Iwan Baan

Source : https://hastaelnocau.wordpress.com/2017/09/21/contra-quien-pelea-la-revolucion/

Traduction : Michèle ELICHIRIGOITY

URL de cet article : http://wp.me/p2ahp2-3yS

