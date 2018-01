Avant de commencer, je tiens à écrire un rapide préambule.

Toutes les photos que vous allez voir ont été prises par moi-même à l’aide d’un smartphone. Certaines ont été capturées in extremis à bord d’une voiture quand d’autres ont vu le jour dans le calme sommet d’une montagne. Ce qui m’importe davantage que la netteté, c’est le message que peut renfermer une photo.

Autre point sur lequel je veux insister, c’est qu’il n’y a pas dans ces images des files d’attente devant des supermarchés ou des cocktails Molotov volant dans les airs. C’est à la fois volontaire et involontaire. En ce qui concerne les cocktails Molotov, difficile d’en voir s’écraser lorsqu’il n’y a pas de manifestations de l’opposition (ce qui était le cas quand j’y étais). Pour les files d’attente, je n’ai pas non plus de photos, mais cela ne signifie pas que je les nie. Il y a en effet certains produits qui manquent périodiquement et localement, mais bien des supermarchés sont remplis et les Vénézuéliens ne meurent pas de faim, bien que la situation soit difficile.

Enfin, mon séjour se concentre essentiellement sur la capitale Caracas et les photos également donc. Mais pour avoir aussi été en province, je trouve que Caracas est une sorte de condensé qui représente assez bien toute la complexité et la diversité de la société vénézuélienne. Donc ce n’est pas la peine de me reprocher le fait que les photos soient centrées sur Caracas car je le sais et le précise.

Les choses étant clarifiées, nous pouvons donc commencer. Le Venezuela en vrai, c’est quoi ?