Le 31 janvier 2018 Mémoire des Luttes a organisé (merci à Christophe Ventura) le débat « Quel futur pour la révolution bolivarienne » avec des témoins du terrain : María Hernandez, avocate et militante féministe vénézuélienne, Marco Teruggi, journaliste et sociologue franco-argentin basé à Caracas depuis quelques années, et Maurice Lemoine, ex-rédacteur en chef du Monde Diplomatique, qui parcourt l’Amérique Latine depuis trente ans. Une source détaillée de réinformation pour comprendre le Venezuela hors du champ médiatique actuel.

Réalisation du reportage : Stéphane Dujardin (RosaLux : http://www.rosa-lux.fr/). Débat enregistré au Lieu Dit (Paris)

URL de cet article : http://www.medelu.org/Venezuela-entre-crise-et,2747

Publicités