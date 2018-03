En photos: notre tournée en France et en Belgique

En mars 2018 nous avons donné plusieurs conférences et accompagné des projections de nos deux documentaires « Jusqu’à nous enterrer dans la mer » (2017) et « Histoire du Vénézuéla » (2018) : à Bordeaux dans le cadre du Festival « Rencontres » de France Amérique Latine Bordeaux Gironde ; projection-débat avec les militants de la France Insoumise de Bordeaux ; projection-débat à Paris I (Sorbonne) avec l’appui de Filip de la FI ; projection-débat au cinéma Le Brady à Paris ; rencontre-débat après l’exposé de Sylvie Carrasco à la Maison des associations puis projection-débat au cinéma Le Forum de Chambéry, avec l’appui des Amis du Monde Diplomatique de Savoie ; rencontre avec les enseignants de Bordeaux et les étudiant(e)s du Lycée Berthollet à Chambéry respectivement pour un atelier sur le montage de Santiago Alvarez et sur le fonctionnement de notre Ecole Populaire et Latino-américaine de Cinéma. Nous remercions Gloria Verges, Jesus Reyes, Sylvain Mavel, Bernard Besson, Garance Bousquin, Maigualida Rivas, Pierre Resta, Filip FI, Sylvie Carrasco, Jean-Christophe Huclin, Maurice Lemoine et tou(te)s les compagnes et compagnons qui ont permis l’organisation de cette tournée en France. En avril, grâce à ZIN TV et à Venesol, nous serons aussi présents à Bruxelles pour projeter ces deux documentaires et donner le séminaire « une autre télévision est possible ».

