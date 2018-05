Venezuela, en temps de guerre (ZIN TV)

Production : ZIN TV

Genre : Documentaire

Durée : 45 minutes

Support : HD 720p

Tournage : décembre 2017

Sortie du film : mai 2018

Image, montage et voix off : Thomas MICHEL

avec

Marco Teruggi – sociologue

Pablo Kunich – ALBA TV

Maria Hernandez – avocate, militante féministe

Synopsis : Au Venezuela, un processus révolutionnaire fait face à une contre-révolution menée par les classes dominantes et les États-Unis et s’acharnent à vouloir détruire le chavisme. Ce conflit est aussi une guerre non-conventionnelle, baptisée « guerre de 4e génération ». L’année 2017 a mené la droite nationale dans une aventure insurrectionnelle et paramilitaire ainsi qu’à des échecs électoraux… Néanmoins, elle contrôle encore le pouvoir économique et médiatique, là où le chavisme peine à trouver des solutions. L’inconfort matériel de la population privera-t-il le chavisme d’un vote favorable ?