Des mouvements paysans parcourent 200 km à pied pour faire entendre leur voix auprès du gouvernement

Depuis une semaine, des compagnes et compagnons paysans engagés dans la révolution bolivarienne ont entrepris de remonter à pied depuis l’Etat agricole de Portuguesa jusqu’à Caracas pour y faire entendre leurs voix et leurs revendications auprès du gouvernement. Cette action a surgi comme une initiative autonome de partis et d’organisations populaires après leur recherche ou leur participation à des instances de dialogue qui n’ont pas abouti. L’objectif primordial est de remettre aux mains du président Nicolas Maduro un document qui exprime l’appui politique à son gouvernement mais aussi toute une série de critiques constructives à propos des politiques productives menées actuellement. Parmi ces points qui concernent l’appropriation populaire des terres improductives, les équipements de production et la justice pour les victimes des grands propriétaires ou des mafias juridico-policières régionales, les mouvements paysans n’oublient pas la nécessité de visibiliser leurs luttes et leurs expériences, d’où leur appui au nouveau média Terra TV :

Justice pour les 200 paysans victimes des mercenaires des grands propriétaires.

Justice pour les paysans criminalisés.

Remise de terres occupées et dénonciation de terres non mises en culture (cas Fundo La Victoria, Agrícola Yaracuy, Agrícola A y B, entre autres).

Financement et matières premières.

Plan de Semailles Nord / été.

Financement por des Banques de Semences Paysannes de Semences.

Dotation de 12 tracteurs avec équipements.

Financement de 12 camions pour le Système Paysan de Production et Approvisionnement.

Pensions de la Sécurité Sociale pour les paysans.

Financement du Plan de Logements pour les Paysans.

Dotation de l’Ecole de Formation Politique et Technique.

Dotation de la chaîne Terra TV et de la Guérilla Communicationnelle Paysanne.

Financement de projets productifs de la jeunesse paysanne.

Restructuration des institutions qui ne fonctionnent pas.

Corruption.

Insécurité.

Cette marche de 185 Km, à raison d’environ 26 km de marche quotidienne, doit mener le groupe à Caracas le mercredi 25 juillet.

Source : http://www.albatv.org/Marcha-Campesina-Admirable-rumbo-a.html

Traduction : Terra TV

URL de cet article : https://wp.me/p2ahp2-49O

Publicités