Interviews de Thierry Deronne par Michel Gendre (TV Martinique) et Robin Philpot (Montréal)

Dans ce fragment du magazine “Caraïbes” de TV Martinique, le journaliste Michel Gendre voit quelque chose que les grands médias occultent depuis vingt ans. Et c’est à Caracas, dans les bureaux de TERRA TV et de notre école populaire de cinéma et de télévision, qu’il m’a interviewé.

Ci-dessous : depuis son studio radiophonique à Montréal, René Philpot (Le Pied à Papineau) m’a longuement interrogé sur la guerre d’usure de Washington et de ses alliés qui prend de nouvelles formes: les médias internationaux commandent des mises en scène éphémères, parfois sanglantes, faites pour l’opinion extérieure.

Thèmes abordés:

1) les changements survenus au Venezuela grâce à la révolution bolivarienne dirigée par Hugo Chavez,

2) la nature de l’opposition qui est dominée par une extrême-droite suprémaciste et raciste (genre Trump et Bolsonaro),

3) les moyens utilisés par le peuple pour survivre les sanctions économiques de plus en plus dévastatrices imposées par Washington et

4) la solidarité du peuple vénézuélien à l’égard des dirigeants politiques et militaires.

