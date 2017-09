Invitation à l’avant-première de « JUSQU’À NOUS ENTERRER DANS LA MER », nouveau documentaire sur la révolution bolivarienne

EN AVANT-PREMIÈRE

​​PRÉSENTE

JEUDI 21 SEPTEMBRE

20 HEURES À «L’AVENTURE»…

UN DOCUMENTAIRE BOULEVERSANT

SUR LE VENEZUELA

Depuis l’élection du Président Nicolás Maduro, le pays subit ainsi une guerre totale, multiforme, économique et médiatique, sans merci –à l’image de ce qui s’était passé au Chili dans les années 1970.

Comment le petit peuple, les gens modestes, les paysans et les habitants des quartiers populaires, (que les grands médias s’évertuent à invisibiliser) vivent-ils ces temps délétères, organisent la résistance et renforcent la démocratie à la base… ? De cela, l’information calibrée ne parle jamais. D’où l’importance du dernier documentaire de Thierry Deronne qui surgit d’un an de vie commune avec les habitants du barrio Bello Monte et fait le point sur la révolution bolivarienne en essayant de faire « politiquement du cinéma plutôt que du cinéma politique« . Pour le spécialiste de l’Amérique Latine qu’est le journaliste français Maurice Lemoine, «c’est le film le plus juste que j’ai vu sur l’Amérique Latine»…

ATTAC Belgique

N’HÉSITEZ DONC PAS

POUR CETTE SÉANCE EXCEPTIONNELLE https://www.facebook.com/events/2066074420289601/,

RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE PLACE À «L’AVENTURE»

OU VIA LE SITE DE CE CINÉMA

JUSQU’À NOUS ENTERRER DANS LA MER

de Thierry DERONNE

Venezuela 2017 / 60 minutes / Vidéo HD

au Cinéma L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

https://www.facebook.com/events/2066074420289601/

http://bxl.attac.be tél : 0494 808 854

Pour commander le DVD du film : gloriaverges@free.fr

