Le Cercle Bolivarien de Paris a le plaisir de vous inviter le Mercredi 21 mars 2018 à 19h25 à la

PROJECTION-DEBAT « JUSQU’A NOUS ENTERRER DANS LA MER »

(Venezuela, 2017)

La projection du film sera suivie d’un débat en présence du réalisateur Thierry Deronne de passage à Paris, et d’un pot de l’amitié. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles (capacité maximum de 100 sièges). Les dons sont acceptés et seront reversés au Cercle Bolivarien de Paris pour financer de futures activités. Le film en DVD sera également disponible à la vente.

Synopsis : Fruit d’un an de vie commune avec les habitants de Bello Monte, ce documentaire nous raconte la lutte quotidienne de ce quartier populaire de l’Etat d’Aragua sur le front de la culture, de la santé et de l’alimentation dans le contexte difficile du Venezuela aujourd’hui. Loin de toute propagande, sans voix off, ni interview journalistique, nous voici plongés au cœur de la réalité d’une commune populaire et rurale du Venezuela aux côtés d’hommes et surtout de femmes qui s’organisent collectivement pour faire front et exercer pleinement leur citoyenneté. Pour le spécialiste de l’Amérique latine qu’est le journaliste indépendant Maurice Lemoine, c’est le « documentaire le plus juste » qu’il a vu sur le pays caribéen.

Le Collectif International pour la Paix au Venezuela a le plaisir de vous inviter le mardi 27 mars 2018 à 18h30 à la

PROJECTION-DEBAT « HISTOIRE DU VENEZUELA»

(Venezuela 2018)

Venez découvrir ce nouveau film en avant-première le mardi 27 mars à 18h30 au Centre Pierre-Mendès-France de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au 90 rue de Tolbiac, amphithéâtre L. Ligne 14 du métro (Olympiades).

La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur Thierry Deronne, de passage en France pour l’occasion.

Synopsis : On a en Afrique cette idée du temps : Il n’y a pas de retour au passé. Il faut placer le passé devant soi. Le passé est devant soi parce qu’on le connaît et le futur derrière soi car on ne le connaît pas. Qu’importe si l’écran de la télévision nous barre l’accès au peuple vénézuélien. Laissons-le nous regarder, avec son impatience de rejoindre ses frères d’Afrique et des Caraïbes. Émaillé des idées de nombreux penseurs vénézuéliens, de Simon Rodriguez à Fernando Coronill, en passant par Mario Briceño Iragorry, c’est l’ »Histoire du Venezuela » que nous ramène entre ses crocs le tigre bondissant dans la forêt de l’Histoire. Un antidote au « présentisme » obscurantiste des médias. »

Le réalisateur : Thierry Deronne, licencié en Communications Sociales (IHECS, Bruxelles, 1985) vit au Venezuela depuis 1994. Enseigne le documentaire et la théorie du montage dans deux universités (UBV, UNEARTE). Formateur des mouvements sociaux au sein de l’Ecole Populaire et Latino-Américaine de Cinéma et de Télévision. Après avoir donné des formations audiovisuelles dans le Nicaragua sandiniste des années 80, il fonde cette école au Venezuela en 1994, et participe à la fondation de plusieurs télévisions associatives et publiques comme Vive TV, dont il fut vice-président de 2004 à 2010. Créateur du Blog www.venezuelainfos.wordpress.com. Cinéaste, réalisateur entre autres du « Passage des Andes » (2005), « Carlos l’aube n‘est plus une tentation » (2012), « Jusqu’à nous enterrer dans la mer » (2017) et « Histoire du Venezuela » (2018).

